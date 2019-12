Nemška naročila strojne opreme spet precej upadla

Frankfurt, 4. decembra - Naročila strojne opreme v Nemčiji so oktobra v primerjavi z lanskim oktobrom upadla za 11 odstotkov, potem ko so precej upadla že v preteklih mesecih, kažejo podatki nemškega združenja za strojno industrijo VDMA. Domača naročila so na letni ravni upadla za 13 odstotkov, naročila iz tujine pa za deset odstotkov.