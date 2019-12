Predsednik revizijske komisije Červek: Tudi po spremembi zakonodaje bi se nam zgodile Karavanke

Ljubljana, 4. decembra - Zaradi nekaj posameznih in odmevnih primerov se zdi, kot da je v postopkih javnih naročilih vse narobe in vsi samo lažejo, je na konferenci dejal predsednik Državne revizijske komisije Samo Červek. To po njegovem mnenju ne drži in meni, da bi se nam tudi po zadnjih spremembah zakonodaje zgodil primer Karavank, ki se je zelo zavlekel.