Turnerjeva nagrada letos vsem štirim nominirancem

London, 4. decembra - Letošnjo Turnerjevo nagrado, eno najbolj prestižnih priznanj za sodobno umetnost v Veliki Britaniji, so si na torkovi slovesnosti razdelili vsi štirje umetniki, ki so bili zanjo nominirani. Tako so se odločili žiranti, potem ko so jih Lawrence Abu Hamdan, Helen Cammock, Tai Shani in Oscar Murillo pozvali, naj ne izberejo enega samega dobitnika.