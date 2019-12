Škof za STA: Potrebovali bi novo strategijo upravljanja državnih naložb

pogovarjala sta se Jernej Šmajdek in Jure Bernard

Ljubljana, 6. decembra - Strategijo upravljanja naložb države bi bilo treba zaradi sprememb v portfelju ter v gospodarskem in političnem okolju napisati na novo, pravi predsednik uprave SDH Gabrijel Škof. S prenosom strateških naložb na državo bo SDH izgubil finančno in tudi siceršnjo neodvisnost, še meni in dodaja, da bo treba določiti finančne vire za delovanje holdinga.