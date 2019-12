Finančni ministri EU o tretjem stebru bančne unije

Bruselj, 4. decembra - Finančni ministri EU in evrskega območja, med njimi tudi slovenski Andrej Bertoncelj, bodo danes in v četrtek razpravljali o poglabljanju ekonomske in monetarne unije. Skušali se bodo dogovoriti o časovnici za vzpostavitev enotne sheme jamstva za bančne vloge v območju evra, ki je zamišljena kot tretji steber bančne unije.