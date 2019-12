Pismenost slovenskih 15-letnikov nad povprečjem OECD, a nekoliko nazadovali pri branju in naravoslovju

Ljubljana, 3. decembra - Slovenski 15-letniki dosegajo boljše rezultate v bralni, naravoslovni in matematični pismenosti, kot je povprečje držav Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), kažejo izsledki raziskave PISA. V primerjavi s prejšnjo tovrstno raziskavo so v naravoslovju in branju nekoliko nazadovali.