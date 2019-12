Delo o stoti obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani (3. 12.)

Ljubljana, 2. decembra - Janez Markeš v komentarju Od avtonomizma do nove avtonomije piše o tem, da avtonomijo znanstvene vednosti v Sloveniji ne ogroža politika. Ogrožata jo denar in ideologija, ki s politiko nacionalnega in evropskega financiranja univerz ter fakultet narekuje princip gospodarske uporabnosti in poenotuje tako imenovane evropske vrednote.