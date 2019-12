Proračunski dokumenti za prihodnji dve leti pod streho

Ljubljana, 2. decembra - DZ je po vetu državnih svetnikov ponovno podprl interventni zakon in zakon o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021. Tako so pod streho vsi proračunski dokumenti za prihodnji dve leti. Premier Marjan Šarec in finančni minister Andrej Bertoncelj sta bila po sprejetju zadovoljna. Ocenila sta, da gre za dobro podlago za delo vlade.