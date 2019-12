Ob prelomu leta: Mineva leto izzivov za nove istrske župane

piše Mitja Volčanšek

Koper/Piran/Izola, 12. decembra - V zadnjem letu so vajeti treh istrskih občin prevzeli novi župani, ki so se soočili s številnimi izzivi. V Kopru je Alešu Bržanu uspelo umiriti vzdušje v občini, ne pa tudi vpeljati novega načina vladanja, meni odgovorni urednik Primorskih novic Antiša Korljan. V Piranu pa se po njegovem mnenju pozna, da so na oblast prišli "politični naturščiki".