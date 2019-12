95-oktanski bencin od polnoči nekoliko dražji, dizel malenkost cenejši

Ljubljana, 2. decembra - Liter 95-oktanskega bencina se bo na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest opolnoči podražil za 0,8 centa na 1,301 evra, liter dizelskega goriva pa bo cenejši za 0,1 centa in bo po novem stal 1,257 evra, je razvidno iz objave ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.