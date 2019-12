Nacionalni svet za kulturo se je seznanil z izhodišči za nov NPK

Ljubljana, 2. decembra - Nacionalni svet za kulturo se je prejšnji teden seznanil z izhodišči oblikovanja novega Nacionalnega programa za kulturo (NPK) za obdobje 2020 do 2027, ki ga pripravljajo na ministrstvu za kulturo. Člani so predlagali, naj bodo ukrepi, ki jih bosta vsebovala predloga NPK in spremljajočega akcijskega načrta, zastavljeni realno in uresničljivo.