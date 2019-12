SDH za leto 2020 pričakuje nižjo donosnost naložb

Ljubljana, 2. decembra - Slovenski državni holding (SDH) za leto 2020 pričakuje nekoliko nižji donos družb s kapitalsko naložbo države kot letos. Razlogi so med drugim napovedana nižja gospodarska rast, enkratni učinki v letošnjem letu in regulatorne zahteve, so povedali na letni konferenci SDH, kjer je svoja pričakovanja predstavila tudi vlada.