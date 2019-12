Tedenski pregled - svet od 6. do 12. 12.

Ljubljana, 13. decembra - Demokrati v ameriškem kongresu so predsednika ZDA Donalda Trumpa obtožili zlorabe oblasti in oviranja dela kongresa, s čimer se začenja proces ustavne obtožbe. Britanski premier Boris Johnson je na parlamentarnih volitvah osvojil jasno zmago in jasen mandat za brexit. Medtem so podelili Nobelove nagrade.