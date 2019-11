Nova voditelja nemških socialdemokratov Walter-Borjans in Eskenova

Berlin, 30. novembra - Nemški socialdemokrati (SPD) so danes za nova sopredsednika izbrali nekdanjega finančnega ministra Severnega Porenja-Vestfalije Norberta Walter-Borjansa in poslanko Saskio Esken. Odločitev postavlja pod vprašaj prihodnost koalicije s CDU kanclerke Angele Merkel in napoveduje krizo v stranki sami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.