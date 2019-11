V Londonu po incidentu zaprli Londonski most

London, 29. novembra - Britanska policija je po incidentu v Londonu zaprla Londonski most. Policija je potrdila, da so se odzvali na klic zaradi domnevnega napada z nožem in da so pridržali osebo. Več ljudi je verjetno ranjenih. Novinar BBC, ki je bil v času incidenta v bližini, je poročal, da je videl pretep in slišal strele, ko je prišla policija.