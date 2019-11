Sveta SF obrazložila poziv k odstopu direktorice

Ljubljana, 29. novembra - Svet in strokovni svet Slovenske filharmonije (SF) sta danes v skupni izjavi obrazložila, zakaj sta na seji 20. novembra direktorici Marjetici Mahne izrekla nezaupnico ter jo pozvala k takojšnjemu odstopu. V sklopu razprave so bile "navedene in jasno definirane težave in napake, ki so se dogajale pri vodenju SF v zadnjem času", sta zapisala.