Trampolin obesili na žerjav in izvajali nore akrobacije

Ljubljana, 29. novembra - Slovenska akrobatska skupina iz Ljubljane Dunking Devils je poskrbela za nov podvig, s katerim so znova izzivali Zemljino gravitacijsko polje. Neustrašni in izkušeni akrobati so akrobatske vragolije ponesli visoko v zrak in z žerjava 30 m nad tlemi obesili največji trampolin na svetu, na katerem so izvajali vrteče salte in skoke.