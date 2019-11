Kljub prodaji bo Hit šport center še na voljo športnikom in rekreativcem

Nova Gorica/Šempeter pri Gorici, 28. novembra - Nadzorni svet novogoriške družbe Hit bo na današnji seji odpiral ponudbe, ki so prispele na poziv za nakup Hit šport centra. Na današnji novinarski konferenci pa so župani, predsednik uprave Hita in najverjetnejši kupec razkrili, da se vsaj še pet let ne bo spremenilo nič, kasneje pa bodo o usodi te športne dvorane odločile občine.