Policija išče morebitne očividce prometne nesreče v Mariboru

Maribor, 28. novembra - Policijska uprava Maribor zaradi razjasnitve okoliščin današnje prometne nesreče, ki se je zgodila ob 5. uri v križišču Stritarjeve in Erjavčeve ulice v Mariboru, prosi vse morebitne očividce in voznika udeleženega avtomobila, da se zglasijo na policiji. Udeležena sta bila voznik osebnega avtomobila in kolesarka, ki sta se na kraju pogovarjala.