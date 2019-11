Počivalšek: Smo trden člen te vlade, pripravljamo pa reorganizacijo stranke

Ljubljana, 28. novembra - Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je danes zatrdil, da v SMC ne vodijo aktivnosti za spremembo vlade ter da so in bodo stabilen člen sedanje ekipe. Če bo kdo drug to vlado zrušil, pa se bodo pogovarjali, je dejal. Počivalšek ob tem napoveduje reorganizacijo SMC, danes bodo na seji sveta izbrali novega generalnega sekretarja in programskega vodjo.