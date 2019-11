Izziv pred novim vodstvom EU: Kako do močne unije s šibkimi članicami?

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 29. novembra - Na pragu novega institucionalnega cikla v EU se kot eden ključnih izzivov zastavlja vprašanje, kako do močne unije z notranje šibkimi članicami pod pritiskom populizma. V iskanju odgovora so vse oči uprte v francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki pa s svojimi dejanji in besedami ne vliva pretiranega upanja.