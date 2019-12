Kopičenje komunalnega blata bi lahko kmalu povzročilo težave

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 2. decembra - Ministrstvo za okolje in prostor že vse od poletne napovedi Madžarske, da ne bo več dovolila uvoza komunalnega blata iz drugih držav, išče rešitev zagate. Kot pojasnjujejo, so opravili sestanke z različnimi deležniki glede problematike kopičenja blata, a rešitve še ni. Na komunalni zbornici opozarjajo, da bi lahko že v decembru prišlo do težav.