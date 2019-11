Udeleženci omizja o nasilju v Celju za redefinicijo posilstva

Celje, 27. novembra - Udeleženci nocojšnje okrogle mize o nasilju nad ženskami in otroki v Celju so se zavzeli za spremembo zakonodaje in redefinicijo posilstva. Ocenili so, da je prenova kazenske zakonodaje nujna, še posebej v delu, ki definira prav posilstvo. Pravosodno ministrstvo bo predlog sprememb zakonodaje v javno obravnavo poslalo spomladi.