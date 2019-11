Ukradene umetnine pogosto neprecenljive zaradi svoje simbolne vrednosti

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 29. novembra - Po svetu te dni odmeva vlom v zakladnico v muzeju na dresdenskem dvorcu, v katerem so bile ukradene dragocenosti neprecenljive vrednosti. V Sloveniji zakladnice, kot je na gradu v Dresdnu resda nimamo, imamo pa umetnine, ki so za nas prav tako izjemne vrednosti. Tudi te so občasno tarča tatov.