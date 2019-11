V Izoli za osveščanje o pomenu trajnostnega ravnanja z okoljem

Izola, 27. novembra - Komunala Izola je danes pripravila prvi izkustveni dogodek pod geslom Ponovno uporabo spremeni v navado, ki ima za cilj osveščanje o pomenu trajnostnega ravnanja in odgovornosti do okolja. Ob tej priložnosti sta direktor komunale Denis Bele in izolski župan Danilo Markočič podpisala simbolno zeleno listino.