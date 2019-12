Izšla slikanica za ozaveščanje otrok o pomembnosti cepljenja

Ljubljana, 2. decembra - V sklopu projekta Imuno, s katerim Društvo študentov medicine Slovenije širi preverjene informacije o cepljenju in si prizadevajo za izboljšanje stanja precepljenosti v Sloveniji, je izšla slikanica za otroke Nežka se cepi. Z njo poskušajo otrokom in njihovim staršem cepljenje približati na prijetnejši in osebnejši način.