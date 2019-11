Netflix najel prvo kinodvorano

New York, 26. novembra - Ameriška produkcijska družba Netflix je sporočila, da je najela sloviti kino Pariz v New Yorku. Gre za prvi primer, da je velikan pretočnih vsebin, za katerega so se pojavljale trditve, da bi lahko ogrozil klasično kinematografsko izkušnjo, vzel v dolgoročni najem dvorano za predvajanje svojih filmov.