Jurša: Nimam zadržkov do kandidatov za predsednika DeSUS

Ljubljana, 26. novembra - Pred sredinim izvršnim odborom stranke DeSUS, na katerem bodo potrjevali kandidate za predsednika stranke, je poslanec in član izvršnega odbora Franc Jurša za STA poudaril, da do kandidatur Aleksandre Pivec in Boruta Stražišarja nima zadržkov. Tako v sredo pričakuje potrditev vseh kandidatov.