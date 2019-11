V ZDA nižje obrestne mere spodbujajo prodajo nepremičnin

Washington, 26. novembra - V ZDA se je oktobra prodalo 733.000 novih stanovanj in hiš. To je sicer 0,7 odstotka manj kot septembra, ko se je po revidiranih podatkih ministrstva za trgovino prodalo 738.000 enot. Septembrska ocena je bila sprva 701.000 enot. Prodajo stanovanj in hiš spodbujajo nižje obrestne mere.