Sovino naznanilo suma razkritja tajnih podatkov se ne nanaša na določeno osebo

Ljubljana, 26. novembra - Na Sovi so potrdili, da so v ponedeljek policijo in okrožno državno tožilstvo obvestili, da je pri objavi javnega dela poročila Knovsa o zapletih v arbitražnem postopku prišlo do večkratnega razkritja tajnih podatkov. Tonin pa je na Twitterju objavil pojasnilo tožilstva, da se naznanilo suma kaznivega dejanja ne nanaša na točno določeno osebo.