S prižigom prazničnih luči vstopamo v čarobni december

Ljubljana, 28. novembra - Konec tega tedna bodo zaznamovali slovesni prižigi prazničnih lučk, ki simbolično naznanjajo vstop v praznični december. Ta vstop bodo v več občinah popestrili z zabavnimi in kulturnimi prireditvami, ki se bodo vrstile vse do konca leta. S prižigom praznične razsvetljave ponekod odpirajo tudi drsališča in praznične sejme.