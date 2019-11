Številne države ponudile pomoč Albaniji zaradi potresa

Tirana, 26. novembra - Številne države so Albaniji, ki jo je danes prizadel potres z magnitudo 6,4, že ponudile pomoč. Albanski premier Edi Rama je sporočil, da so pomoč med drugim ponudile Italija, Grčija, Srbija, ZDA, Francija, Turčija, Kosovo in tudi Evropska unija, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.