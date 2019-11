Najvplivnejši pravniki v razpravi tudi o odmevnih in aktualnih primerih

Ljubljana, 26. novembra - Pravniki, ki so bili po izboru strokovne in splošne javnosti na pravnem portalu IUS-INFO izbrani med desetih najvplivnejših v letošnjem letu, so na današnji okrogli mizi med drugim iskali odgovor na to, kaj je idealni pravnik, po drugi strani pa so se kritično dotaknili tudi nekaterih odmevnih in aktualnih primerov.