MZZ: Ni podatkov, da bi bili med žrtvami potresa v Albaniji tuji državljani

Ljubljana, 26. novembra - Ministrstvo za zunanje zadeve je za STA potrdilo, da današnji potres v Albaniji po doslej znanih informacijah ni zahteval žrtev med tujimi državljani. Glede slovenske pomoči Albaniji pa so dodali, da je Albanija kot nujno pomoč sprejela pomoč bližnjih držav, ki so lahko hitro na mestu dogajanja; enote iz Italije, Grčije in Romunije.