Zaključili nadgradnjo odseka železniške proge Poljčane-Slovenska Bistrica

Poljčane, 26. novembra - V Poljčanah so v ponedeljek simbolično obeležili zaključek več kot 40 milijonov vredne nadgradnje železniškega odseka med Poljčanami in Slovensko Bistrico. Osrednja govornica na dogodku je bila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo.