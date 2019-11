V Južnem Sudanu politični zastoj, ZDA odpoklicale veleposlanika

Juba/Washington, 25. novembra - Južni Sudan je že dlje časa v političnem zastoju. Južnosudanskemu predsedniku Salvanu Kiiru in vodji opozicije Rieku Macharju še ni uspelo sestaviti vlade narodne enotnosti ter zaustaviti nasilne spopade, ki državo pretresajo že skoraj šest let. ZDA so zaradi političnega zastoja iz Južnega Sudana odpoklicale svojega veleposlanika.