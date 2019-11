V Dresdnu vdrli v zakladnico z eno največjih baročnih zbirk v Evropi

Dresden, 25. novembra - V Dresdnu so davi kriminalci vdrli v zakladnico v muzeju v tamkajšnjem gradu, ki hrani eno izmed največjih in najbolje ohranjenih zbirk baročnih dragocenosti v Evropi. Policija za zdaj ni razkrila, kolikšna je vrednost dragocenosti, ki so jih odnesli vlomilci, mediji pa poročajo o večmilijonski izgubi. Kriminalci so na begu.