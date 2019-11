Taylor Swift presegla Michaela Jacksona po številu ameriških glasbenih nagrad

Los Angeles, 25. novembra - Ameriška pevka Taylor Swift je ponovno slavila na podelitvi Ameriških glasbenih nagrad, poročajo tuje tiskovne agencije. Osvojila jih je pet in tako prispela do skupno 28 nagrad, s čimer je presegla dosedanjega rekorderja Michaela Jacksona, ki jih je zbral 24. Med drugim je dobila glavno nagrado za umetnico leta in nagrado za umetnico desetletja.