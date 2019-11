Več tisoč Benečanov zahtevalo odstop župana zaradi poplav

Benetke, 25. novembra - Več tisoč prebivalcev Benetk je v nedeljo protestiralo zaradi nedavnih poplav in zaradi velikih ladij, ki da uničujejo to mesto na vodi. Zahtevali so odstop župana Luigija Brugnara, ker da se je slabo odzval na krizo. Prav tako so kritizirali sistem MOSE, ki naj bi ubranil beneško laguno, a se kaže kot neučinkovit.