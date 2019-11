Policisti blizu meje legitimirali 41 pripadnikov "varde", sedmim odvzeli domnevno orožje

Novo mesto/Krško, 23. novembra - Policisti so dopoldne med nadzorom meje v Planini v Podbočju opazili oboroženo skupino oseb, oblečenih v maskirna oblačila. Za 41 oseb so preverili istovetnost, sedmim pa tudi zasegli orožje oziroma predmete, podobne orožju, ki gredo na analizo, je povedal vodja oddelka za državno mejo in tujce na PU Novo mesto Anton Štubljar.