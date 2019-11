Japonska in Južna Koreja za srečanje voditeljev prihodnji mesec

Nagoja, 23. novembra - Zunanja ministra Japonske in Južne Koreje sta se danes dogovorila, da bosta prihodnji mesec organizirala uradno srečanje voditeljev obeh držav, da bi zmanjšali napetosti v odnosih, ki so se v zadnjih mesecih še okrepile. Do tega je prišlo po napovedi Seula, da bo odstopil od pomembnega dogovora o izmenjavi vojaških obveščevalnih informacij.