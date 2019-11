Letošnja nagrada Piranesi za novo galerijo v Dunajskem Novem mestu

Portorož, 23. novembra - Letošnja mednarodna nagrada Piranesi je šla v roke studiu Bevk Perović arhitekti za projekt Nova galerija in kazemate v Dunajskem Novem mestu v Avstriji. Shema uspešno združuje novo stavbo s staro, kar so arhitekti dosegli s premišljenim vijuganjem poti, ki povezuje oba dela, in z razvijanjem prefinjenega medsebojnega razmerja.