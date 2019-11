Evropski teden promocije testiranja na HIV in virusa hepatitisa B in C

Ljubljana, 22. novembra - Evropski teden promocije testiranja na HIV, ki poteka od danes do 29. novembra, želi združiti Evropejce pri ozaveščanju prebivalstva in zdravstvenega osebja o prednostih testiranja in zgodnjega zdravljenja okužb z virusi HIV ter hepatitisa B in C. Geslo tedna je Testiraj se. Zdravi. Prepreči, so zapisali na ministrstvu za zdravje.