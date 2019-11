Portorož, 22. novembra - Tina Mrak in Veronika Macarol, najboljša slovenska ekipa lanskega leta in v zadnjih sezonah daleč najboljši slovenski jadralki, si prihodnje leto na olimpijskih igrah v Tokiu želita poseči po prvih treh mestih razreda 470 in si priboriti olimpijsko odličje.