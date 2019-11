Na Ptuju želijo poznati finančne pogoje za izvedbo EPK 2025

Ptuj, 23. novembra - Ptujski mestni svet je ta teden znova podprl kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture (EPK) leta 2025 in potrdil soglasje k nameravani vložitvi prijave. Ob tem pa so na Mestni občini Ptuj izrazili nekaj pomislekov glede tega, da še vedno niso znani finančni pogoji in koliko bi morala k projektu prispevati občina.