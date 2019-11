V Evropskem parlamentu prihodnji teden odločilno glasovanje o novi komisiji

piše Maja Cerkovnik

Strasbourg, 24. novembra - Evropski parlament bo v sredo odločal o novi Evropski komisiji in jo predvidoma potrdil. Njena predsednica Ursula von der Leyen bo pred tem poslancem predstavila svojo ekipo s tremi nadomestnimi kandidati in brez britanskega komisarja. V Strasbourgu bodo ta teden razglasili tudi dobitnika nagrade lux in potrjevali proračun EU za prihodnje leto.