Raziskava: Več kot polovica Hrvatov pije žgane pijače

Zagreb, 22. novembra - Več kot 55 odstotkov hrvaških državljanov, starejših od 16 let, pije žgane pijače, med njimi petina nekajkrat tedensko, je pokazala raziskava, ki jo je danes objavil zagrebški časopis Ja trgovac. Med žganimi pijačami so najbolj priljubljeni različni likerji, žganje, viski in džin.