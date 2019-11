Občinski svet določil strožje pogoje za vodstveni funkciji v ZD Izola

Izola, 22. novembra - Izolski občinski svet je na četrtkovi seji sprejel spremenjeni odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola. Ta določa, da sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni. Med drugim so za direktorja določeni strožji pogoji glede stopnje in področja izobrazbe ter delovnih in vodstvenih izkušenj.