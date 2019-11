Septembra padec turističnih prenočitev

Ljubljana, 22. novembra - Slovenski turistični nastanitveni obrati so septembra zabeležili 622.739 prihodov turistov in 1,46 milijona prenočitev. Prihodov je bilo za 2,6 odstotka več, prenočitev pa za štiri odstotke manj kot septembra lani. Večino ali 77 odstotkov prenočitev so ustvarili tuji turisti, je sporočil statistični urad.