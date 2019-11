Krka s poslovnimi rezultati prepričala vlagatelje

Ljubljana, 21. novembra - Na Ljubljanski borzi so danes znova izstopale delnice Krke, ki je objavila poslovne rezultate in z njimi prepričala vlagatelje. Z delnicami novomeškega farmacevta so sklenili za skoraj 2,4 milijona evrov poslov, podražile so se za skoraj tri odstotke. Skupno je bilo na borzi za 3,05 milijona evrov prometa, indeks SBI TOP je pridobil 1,06 odstotka.